Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4 Questo ultimo anno è stato un grande per il sistema del robottino verde. I Display hanno cominciato a muoversi al di là di 1080 p, i dispositivi continuano ad essere sempre più grandi, e Android 5.0 Lollipop ha portato il cambiamento più fondamentale per la piattaforma anche se con tempi molto lungo. Alcuni dei telefoni che sono stati rilasciati nel 2014 sono stati enormi successi, e altri inferiori alle aspettative, ma quale è difficile stabilite quale sia stato il migliore. Tutto dipende da come si inquadra la questione, quindi cerchiamo di dividerlo alcuni modi diversi e scoprire la situazione. Uno dei migliori phablet è sicuramente il Samsung Galaxy Note 4. Quando si tratta di fare enormi telefoni, Samsung ha sempre capito tutto. Il Samsung Galaxy Note 4 è stato tanto atteso dopo il dispositivo un po' noioso, stando a quanto rivelano le news del Samsung Galaxy S 5 nella scorsa primavera, e la società è riuscita anche a dar subito una risposta. Questo dispositivo si presenta ancora come un phablet Samsung, ma invece del cerchio di plastica caratteristico, Samsung ha puntato ad un bordo di metallo che dà l'aumento di rigidità del dispositivo e un altro premio sensazione. Domina la parte anteriore del telefono è un 5,7 pollici 2560 × 1440 Super AMOLED, che è probabilmente la migliore visualizzazione si può ottenere su un telefono in questo momento. Samsung Galaxy Note 4 quindi è uno dei dispositivi migliori di tutto il 2014.