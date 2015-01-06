HTC Desire 826 regala ottimi selfie grazie a Ultrapixel
di Redazione
06/01/2015
Altra novità presente al CES 2015, è l’HT Desire 826, un altro smartphone capace di offrire ottimi selfie a tutti gli utenti grazie alla fotocamera frontale con UltraPixel. Si tratta di un dispositivo di fascia media, senza dubbio elegante e moderno che riprende le linee dell’altro dispositivo Desire Eye. È dotato di uno schermo da 5,5 pollici e con una risoluzione Full HD da 1080 x 1920 pixel. Il processore è octa core Snapdragon 615 a 64 bit abbinati a 2 GB di RAM. Lo storage è di 16 GB espandibili con le classiche micro SD, la fotocamera frontale inoltre ha un sensore da 4 MP e non bisogna dimenticare i 13 megapixel della fotocamera posteriore. Il suono è dotato di tecnologia Boom Sound che offre agli utenti un audio particolarmente coinvolgente grazie anche alla presenza di Dolby Audio. Il sistema operativo è Android Lollipop 5.0.2 che può anche essere personalizzato con l’interfaccia Sense, quindi l’HTC Desire 826 sarà disponibile anche in colorazioni differenti come ad esempio anche bianco e blu, ch però sono limitati al mercato asiatico e americano. Non resta altro quindi che scoprire ulteriori informazioni riguardo al dispositivo in questione, per poi scegliere se acquistarlo o meno.
Articolo Precedente
ASUS ZenFone un dispositivo con ottima qualità d'immagine
Articolo Successivo
Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014
Redazione