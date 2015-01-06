Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

HTC Desire 826 regala ottimi selfie grazie a Ultrapixel

Redazione Avatar

di Redazione

06/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
HTC Desire 826Altra novità presente al CES 2015, è l’HT Desire 826, un altro smartphone capace di offrire ottimi selfie a tutti gli utenti grazie alla fotocamera frontale con UltraPixel. Si tratta di un dispositivo di fascia media, senza dubbio elegante e moderno che riprende le linee dell’altro dispositivo Desire Eye. È dotato di uno schermo da 5,5 pollici e con una risoluzione Full HD da 1080 x 1920 pixel. Il processore è octa core Snapdragon 615 a 64 bit abbinati a 2 GB di RAM. Lo storage è di 16 GB espandibili con le classiche micro SD, la fotocamera frontale inoltre ha un sensore da 4 MP e non bisogna dimenticare i 13 megapixel della fotocamera posteriore. Il suono è dotato di tecnologia Boom Sound che offre agli utenti un audio particolarmente coinvolgente grazie anche alla presenza di Dolby Audio. Il sistema operativo è Android Lollipop 5.0.2 che può anche essere personalizzato con l’interfaccia Sense, quindi l’HTC Desire 826 sarà disponibile anche in colorazioni differenti come ad esempio anche bianco e blu, ch però sono limitati al mercato asiatico e americano. Non resta altro quindi che scoprire ulteriori informazioni riguardo al dispositivo in questione, per poi scegliere se acquistarlo o meno.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ASUS ZenFone un dispositivo con ottima qualità d'immagine

Articolo Successivo

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019