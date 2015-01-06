ASUS ZenFone un dispositivo con ottima qualità d'immagine

[caption id="attachment_8208" align="alignleft" width="300"] ASUS ZenFone[/caption] Tante sono le novità che sono trapelate grazie a CES 2015, ma tra le tante spicca anche ASUS ZenFone, con uno Zoom per le foto che offre una grandissima qualità d’immagine. A Las Vegas è stato quindi presentato il primo smartphone con uno zoom ottico e uno stabilizzatore d’immagine, adatto a chi quindi ama il mondo della fotografia. Il sistema operativo su cui si basa questo dispositivo è Android, inoltre ha uno schermo IPS da 5,5 pollici e con una risoluzione Full HD da 1920 x 1080 per 403 ppi), il display poi è anche protetto da un vetro realizzato con la tecnologia Gorilla Glass 3. Le dimensioni del dispositivo in questione, sono di ben 158,9 x 78, 84 x 11, 95 mm con un peso di 185 grammi, quindi leggero e molto sottile con una delle caratteristiche più uniche al mondo. Ci sono poi i sensori e i supporti come ad esempio il Wi – Fi, il GPS, il 4G LTE, il Bluetooth 4.0 e anche il Wi – Fi Direct. La fotocamera posteriore è di 13 megapixel, mentre quella frontale è di 5 megapixel, la batteria è di 3000 mAh, ed in più ci sono tantissime altre caratteristiche da scoprire di ASUS ZenFone.