CES 2015: Presentate le smart TV Sony e Samsung

A Las Vegas si sta svolgendo l'evento CES 2015 e secondo le ultime notizie, si parla di nuove smart TV in collaborazione con Android e Sony, con addirittura una risoluzione in 4K. Quindi i più grandi produttori di televisioni al mondo pare che vogliano mostrare la loro capacità di miglioramento a tutti gli utenti ma soprattutto pare che il telecomando di questi nuovi televisori si adatti anche alle funzionalità delle piattaforme Android, permettendo così di navigare tramite un'interfaccia in modo più semplice e agevole. Inoltre si parla anche di un microfono che serve per effettuare operazioni con il semplice aiuto della propria voce. È presente anche il supporto a Google Cast e proprio per questo gli utenti potranno condividere in modo più semplice tutti i contenuti dal proprio smartphone tablet e anche dalla Smart TV. Non è però la prima volta che Sony si appoggia ad un gigante come Google per le proprie TV anche se in passato non ci sono stati particolari successi, si spera quindi in un cambiamento a riguardo. Sono stati presentati 9 modelli di televisione tra cui anche i classici Full HD e i nuovissimi a risoluzione 4K, proprio come le ultime generazioni richiedono, e di tutte le dimensioni con un design rinnovato.