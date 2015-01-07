Android Kodak un nuovo smartphone dedicato alla fotografia

[caption id="attachment_9450" align="alignleft" width="300"] Android Kodak[/caption] Al CES 2015 è stato presentato il primo smartphone Android Kodak, dotato di una fotocamera posteriore da 13 mp e molto semplice da usare, grazie ad una struttura facile ed intuitiva. Il tutto perché la Kodak ha espresso la volontà di rendere semplice l’attività degli utenti, cosa che gli altri produttori non hanno mai preso in considerazione prima. Questa cosa è stata possibile grazie alla presenza di un’interfaccia utente semplice con dei pulsanti virtuali di grosse dimensioni, che consentiranno quindi l’accesso veloce e facile ai servizi del dispositivo. Ovviamente il fulcro di questo smartphone Android Kodak, è senza dubbio la fotografia, grazie alla fotocamera posteriore da 13 Megapixel e autofocus e flash LED, inoltre ci sono anche una serie di applicazioni che permettono di gestire le foto che sono poi state scattate. La fotocamera frontale è di 5 megapixel mentre lo schermo è da ben 5 pollici, la memoria RAM è di 1 GB mentre lo storage è i 8 GB espandibile fino a 32 GB tramite micro SD. La connessione disponibile è il Wi – Fi, il Bluetooth, il 3G ed infine anche il GPS, la batteria infine è di 2150 mAh che garantisce quindi una discreta autonomia del dispositivo.