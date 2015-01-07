Apple Watch potrebbe arrivare anche prima di Marzo

[caption id="attachment_9452" align="alignleft" width="300"] Apple Watch[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, uno dei dispositivi più attesi dell’anno, ovvero l’Apple Watch, arriverà nel mese di marzo e forse anche prima. A supportare questa previsione quasi certa, è senza dubbio anche il training dell’azienda nei confronti dei suoi dipendenti. Il dispositivo è stato presentato lo scorso settembre, ed il prezzo non è ancora possibile saperlo, a parte quello della versione base che si aggira intorno ai 350 dollari. Di questo dispositivo si conosce veramente poco ma secondo le notizie che circolano il 9 febbraio inizierà il training dei dipendenti a cui poi si aggiungerà anche un planning che è mirato alle vendite negli Apple Store. Ci saranno inoltre piccole e diverse caratteristiche per ogni paese in cui sarà distribuito l’Apple Watch, inoltre negli Stati Uniti l’azienda sta pensando anche di introdurre una formazione speciale. Gli sviluppatori della casa da Cupertino inoltre stanno lavorando sodo per poi permettere agli utenti di avere una fantastica esperienza con il nuovo dispositivo smartwatch di casa Apple, che avrà tre versioni, la prima classica, la seconda sport ed infine l’Edition che secondo gli esperti potrebbero anche raggiungere delle cifre altissime, che si aggirano intorno o oltre i 5000 dollari, non resta quindi che attendere per scoprire di più.