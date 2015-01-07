Nokia 215 il nuovo dispositivo di bassa fascia

[caption id="attachment_9455" align="alignleft" width="300"] Nokia 215[/caption] Il Nokia è un nuovo dispositivo che è stato presentato, si tratta di uno smartphone con una piattaforma Series 30+. Secondo le ultime indiscrezioni la scheda tecnica prevede la presenza di un display da 2,40 pollici Apple Watch con una risoluzione di 320 x 240 pixel, un tastierino fisico molto comodo e 8 MB di RAM. Sarà anche inserito uno slot per aumentare la memoria fino a 32 GB con una micro SD, inoltre si parla anche di una fotocamera da 0,30 megapixel che si trova sul retro della scocca del dispositivo in questione. La connettività è Bluetooth 3.0 e si parla anche di una tecnologia SLAM e una batteria da 1100 mAh, la versione del Nokia 215 è anche disponibile in versione dual SIM e il prezzo di vendita si aggira intorno ai 30 dollari e tra le app che si trovano all’interno già installate si parla anche di Twitter, Facebook, Facebook Messenger, Opera Mini, MSN Meteo e Bing Search. Quindi nonostante si tratti di un dispositivo con delle caratteristiche di base, pare che sia disponibile anche tutto ciò che serve per essere all’avanguardia, soprattutto se si parla dei social, in quanto i principali sono preinstallati già sulla piattaforma.