Acer Liquid Z410, un nuovo smartphone di bassa fascia

L'Acer Liquid Z410 è uno dei nuovi smartphone che sono stati messi a disposizione con un sistema operativo Android. Secondo le ultime indiscrezioni di parla di una scheda tecnica che prevede un processore quad core MediaTek MT6732 con architettura a 64 bit, la presenza di un display da 4,7 pollici con una risoluzione di 950 x 540 pixel e una tecnologia IPS. È molto importante ricordare che si parla anche di una GPU Mali – T760 e di una fotocamera da 5 megapixel con auto focus e flash LED, mentre l'obiettivo frontale vanta di una fotocamera da 2 megapixel. La connettività disponibile sull'Acer Liquid Z410 è quella Wi – Fi, 4G LTE, GPS, Bluetooth e ha anche un'illuminazione con sensore e porta USV 2.0. Si tratta quindi di un dispositivo sicuramente economico anche se non si conosce precisamente ancora il prezzo, ma ovviamente si riuscirà ad avere a disposizione tutto ciò di cui l'utente ha bisogno. Quindi lo smartphone in questione nonostante potrebbe essere considerato di bassa fascia, potrebbe conquistare gli utenti grazie alle sue specifiche tecniche anche se comunque non può essere paragonato ai giganti che al giorno d'oggi sono presente sul mercato della tecnologia e non solo. Non resta che vederlo quindi in azione sul mercato e soprattutto non resta che attendere le future recenzioni.