Lo store coreano cambia nome e diventa Samsung Galaxy Apps
di Redazione
12/07/2014
Samsung Galaxy Apps è il nuovo store coreano che si aggiorna cambiando il nome e la disposizione delle varie sezioni per semplificare la ricerca delle applicazioni. Qui per gli utenti sarà sicuramente molto più facile trovare le applicazioni e i giochi preferiti, soprattutto per i dispositivi Galaxy, le modifiche sono state apportate soprattutto all’interfaccia, semplificando così la ricerca dei contenuti. La cosa più importante è che in questo store sono state introdotte anche delle applicazioni esclusive con degli sconti e delle promozioni speciali. Entrare nel Samsung Galaxy Apps è semplice e possibile da tutti i device, basta avere un account attivo Samsung e tutto andrà per il meglio. L’azienda ha inoltre specificato che il nuovo store riesce anche a far personalizzare la schermata agli utenti, in base alle proprie esigenze e preferenze, grazie alla possibilità di scegliere applicazioni ottimizzate per i Galaxy. In Best saranno poi inserite tutte le applicazioni e i giochi migliori, mentre in Top ci saranno le applicazioni e i giochi più popolari, quindi quelli più scaricati anche dagli altri utenti. Invece nella sezione For Galaxy sono raccolte tutte le applicazioni esclusive, quindi tutti coloro che possiedono un Galaxy potranno godere di funzionalità speciali grazie a questa nuova sezione.
Articolo Precedente
Samsung rinvia il suo primo Tizen
Articolo Successivo
Nuove custodie - moda per Galaxy S5, Gear 2 e Gear Fit
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015