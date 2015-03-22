I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

La serie in metallo del Samsung Galaxy A potrebbe presto avere un assaggio di Android 5.0 Lollipop, se il rapporto sulle prove effettuate porterà risultati positivi. Per lungo tempo, Samsung è stato ampiamente criticato per la sua scocca in plastica, lanciando anche i suoi top di gamma di fascia alta, con i corpi in policarbonato. I fan hanno chiesto a lungo uno smartphone Galaxy completamente in metallo, con un design premium, e la società, infine, li ha accontentati con il suo Galaxy A series l'anno scorso. Samsung ha lanciato prima i Galaxy A3 e Galaxy S5 con le specifiche di fascia media, ma vanta un design full-metal elegante che li faceva guardare e sentire al top. La società ha poi lanciato il Galaxy A7 con le specifiche di fascia alta e lo stesso design in metallo lucido, aumentando così ancora più interesse tra i consumatori. Tutti gli smartphone della serie Samsung Galaxy A sono stati messi sul mercato con il sistema Android KitKat, ma potrebbe esserci una sorpresa sul software molto presto. Secondo un nuovo rapporto di SamMobile, citando fonti anonime, il Galaxy A3, il Galaxy A5e il Galaxy A7 potrebbe presto avere un assaggio di Android 5.0 Lollipop. "I nostri addetti hanno rivelato oggi che Samsung ha iniziato a lavorare sull'aggiornamento Lollipop Android 5.0 per il Galaxy A series", riferisce SamMobile.com "E' anche stato detto che Samsung non ha ancora iniziato a sviluppare Android 5.1 per qualsiasi dispositivo compatibile. Ciò non sorprende affatto dopo che l'ultima versione stabile di Google è stata out per un paio di settimane." Android 5.0 Lollipop si presenta come l'ultima versione principale di Android, portando un gran numero di cambiamenti, miglioramenti le nuove caratteristiche rispetto alla precedente versione del software. Un numero di dispositivi hanno già ricevuto Android 5.0 Lollipop da un pò di tempo, e aspettiamo l'esito a breve. Oltre alla serie Galaxy A, Samsung si aspetta anche di aggiornare il suo vecchio Galaxy Note 2 con Lollipop presto. Come sottolinea SamMobile, la filiale di Samsung Finlandia ha recentemente confermato che il Galaxy Note 2 è infatti invitato alla festa Lollipop e dovrebbe ricevere l'aggiornamento entro breve tempo. I più recenti smartphone Galaxy e phablets sono stati già aggiornati con Android 5.0 Lollipop. Non sono chiari, a questo punto, i tempi esatti di quando la serie Samsung Galaxy A inizierà a ricevere Android 5.0 Lollipop, ma maggiori informazioni dovrebbe venire alla luce in tempi molto brevi.