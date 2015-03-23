Samsung Galaxy S6 series presentati oggi in India

Con un evento di grande risonanza oggi Samsung, a Nuova Delhi, ha lanciato il Galaxy S6 e il Galaxy S6 Edge. I due nuovi smartphone di punta sono stati presentati all'inizio di questo mese all'evento Galaxy Unpacked 2015 al MWC di Barcellona.
Samsung Galaxy S6 e S6 Edge finalmente presentati al MWC 2015
La casa coreana spera di prendere quote di mercato nei confronti dell' iPhone 6 e dell' iPhone 6 Plus di Apple con questi smartphone. Il Samsung Galaxy S5 non è riuscita a fare quanto previsto e il Samsung Galaxy S6 sarà un smartphone importante per contrastare la Casa di Cupertino, che ha superato la Samsung come il più grande fornitore di smartphone al mondo nel corso dell'ultimo trimestre del 2014. Mentre gli smartphone sono stati svelati oggi, si prevede che le vendite inizieranno solo il 10 aprile insieme con la disponibilità globale.
Il Samsung Galaxy S6 e S6 Edge mettono in mostra una scheda tecnica simile a parte il Doppio bordo, la batteria e una leggera differenza nelle dimensioni. Galaxy S6 è alimentato da una batteria 2,550mAh mentre l' S6 Edge ha una batteria 2,600mAh; entrambi vengono forniti con built-in WPC1.1 charging- wireless (4.6W Output) e PMA 1.0 (4.2W) compatibile.
I nuovi dispositivi Galaxy funzionano con Android 5.0 Lollipop Os con quad 2.1GHz + quad 1.5Ghz, processore applicativo octa-core. Il display e da 5.1 pollici Quad HD (2560 × 1440) display Super AMOLED a 577ppi. Sul fronte della memoria, l' S6 e S6 Edge, sono forniti con 3 GB di RAM e LPDDR4 sarà disponibile in 32GB, 64GB e 128GB di memoria interna varianti con supporto per Universal Flash Storage 2.0.
Entrambi i dispositivi sono dotati di una fotocamera posteriore da 16MP OIS e una fotocamera frontale da 5 megapixel. Le funzioni della telecamera includono: avvio veloce, AF Tracking, Auto in tempo reale HDR (anteriore e posteriore), F1.9, Low Light Video (anteriore e posteriore), su radura Zoom, IR Rileva bilanciamento del bianco, colpo virtuale, Rallenti, Fast Movimento, Pro Mode, Messa a fuoco differenziale.
Sul fronte della connettività, i dispositivi offrono WiFi: 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz), HT80 MIMO (2 × 2) 620Mbps, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot mobile, v4 Bluetooth. 1, A2DP, LE, apt-X, ANT +, USB 2.0, NFC e telecomando IR.
Ecco una panoramica completa dei vari prezzi di uscita che potrebbero avere il Samsung Galaxy S6, e il Galaxy S6 Edge in India:
Samsung Galaxy S6
Rs. 49.900 (32 GB) pari a 743,00 euro circa al cambio odierno;
Rs. 55.900 (64GB) pari a 832,00 euro circa;
Rs. 61.900 (128 GB) pari a 921,00 euro circa.
Samsung Galaxy S6 Edge
Rs. 58.900 (32 GB) pari a 877,00 euro circa;
Rs. 64.900 (64 GB) pari a 966,00 euro circa;
Rs. 70.900 (128 GB) pari a 1055,00 euro circa.