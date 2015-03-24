Caricamento...

Office per Android estende gli accordi con Samsung e non solo

24/03/2015

[caption id="attachment_9911" align="alignleft" width="300"]Office 2016 Office 2016[/caption] Office per Android è un’app preinstallata sui device Dell, la Microsoft ha quindi esteso un accordo con la Samsung e altri 10 produttori, permettendo così di effettuare tutto ciò. Questa strategia non è stata adottata solo per rendere la vita degli utenti sicuramente più interessante e ricca di esperienze positive, ma anche per permettere la realizzazione di applicazioni gratuite che offrono di continuo delle ottime funzionalità, ma anche di poter avere gli accessi tramite abbonamento Office 365 oppure degli spazi aggiuntivi su One Drive. Office per Android quindi è un pacchetto molto utile per tutti che consente di utilizzare delle applicazioni importanti ma anche di scoprire delle funzionalità che sicuramente saranno apprezzate sia dagli sviluppatori che dai clienti che ne fanno uso. La partnership con la Samsung è stata poi estesa a Dell e altri 9 tra cui: TrekStor per la Germania, JP Sa Couto per il Portogallo, Tecno per l’Africa, Hipstreet per il Canada, QMobile per il Pakistan, Casper per la Turchia, Pagatrom, Datamatic per l’Italia e infine anche DEXP per la Russia. Si tratta quindi di accordi che tutti dovranno rispettare per offrire il massimo in questi pacchetti determinati dall’azienda in questione e non solo, non resta quindi che attendere ulteriori informazioni.

