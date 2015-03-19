HTC One M9, iniziano ad aprile le prevendite su Amazon

[caption id="attachment_9119" align="alignleft" width="300"] HTC One M9[/caption] Anche l’HTC One M9 è stato presentato al Mobile World Congress 2015 di Barcellona e stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che le prevendite potranno essere prenotate dai clienti su Amazon al prezzo di 749 euro. I colori disponibili del device saranno argento e oro. Per l’acquisto del dispositivo non sono previste le spese di spedizione ed in più la vendita partirà dal mese di Aprile. I modelli del device presenti su Amazon saranno tutti coperti da garanzia italiana e saranno tutti no brand. Effettuare una prenotazione sul sito sarà molto semplice in quanto bisogna solo effettuare la normale procedura di acquisto. Il prezzo del dispositivo è il minimo garantito e quindi sembra proprio che tutti i clienti di Amazon potranno avere un prodotto ad un prezzo più basso rispetto a quello presente sul mercato, qualora ovviamente ci siano delle rivisitazioni. Le caratteristiche dell’HTC One M9 sono molto interessanti, è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 810 a 64 bit, 3 GB di RAM e una memoria interna da 32 che è espandibile anche tramite Micro SD. La fotocamera posteriore è di 20 megapixel e ha un sensore frontale UltraPixel. La connessione è con modulo Wi Fi, 4G LTE, GPS, il Bluetooth 4.1 e tecnologia NFC. La batteria infine è da 2840 mAh.