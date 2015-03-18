Caricamento...

Il sistema iOS 8 raggiunge il 77% dei dispositivi Apple

18/03/2015

[caption id="attachment_7935" align="alignleft" width="300"]iOS 8 iOS 8[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni il sistema operativo della Apple, quindi iOS 8, ha raggiunto già il 77% di tutti i dispositivi che hanno il marchio della società da Cupertino. Il picco però secondo alcuni studi si attende con i futuri aggiornamenti di sistema, quindi con l’8.3 e l’8.4. Questo è senza dubbio un dato molto importante per l’azienda che inizialmente ha anche riscontrato alcuni problemi a causa di bug e rallentamenti per alcune versioni del sistema su alcuni dispositivi. C’è stata una riduzione di dispositivi compatibili come ad esempio l’iPhone 4 ma nonostante tutto non ci sono stati dei cali dopo gli aggiornamenti che hanno risolto i problemi, anzi pare che la percentuale sia addirittura aumentata e proprio per questo si parla di un prossimo nuovo sistema operativo, ovvero iOS9 che andrà poi a sostituire l’attuale iOS 8. L’azienda da Cupertino però non ha rilasciato ne dichiarazioni e ne ha dato certezze, ma sicuramente con il passar del tempo dovranno essere fatti dei cambiamenti ma soprattutto delle modifiche per poi riuscire a dare il massimo per le esperienze degli utenti. Non resta altro che attender ulteriori informazioni e magari anche comunicazioni da parte dell’azienda stessa che si farà sentire subito se necessario.

