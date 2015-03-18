HERE Maps si aggiorna per sistemi operativi iOS e Android

[caption id="attachment_8156" align="alignleft" width="300"] HERE MAPS[/caption] Secondo le ultime notizie si evince che Nokia stia per aggiornare HERE Maps per Android e iOS, si parla quindi di un miglioramento delle informazioni sul trasporto pubblico in diverse città in tutto il mondo. Per l’Italia si parla di Mantova, Verona, Brescia e Trento, tutti i dati saranno in tempo reale e consentiranno all’utente interessato di visualizzare anche le mappe dell’intera città, quindi sul proprio smartphone è possibile visualizzare le fermate e la durata del viaggio e l’ora di arrivo dei mezzi pubblici che si vogliono prendere. L’applicazione in questione per il sistema operativo iOS non offre però tutte queste informazioni ma invece per il sistema Android si ed è una valida alternativa di Google Maps. HERE Maps supporta già molte città, per la precisione 950 ed è stata pubblicata anche una guida riservata a tutti gli utenti che hanno come sistema operativo iOS, quest’ultima spiega passo passo come poter visualizzare al meglio le informazioni riguardo le città, le fermate e tanto altro ancora. Non resta altro che scaricare l’aggiornamento o attendere direttamente la notifica per l’aggiornamento automatico. Si tratta di un ottimo lavoro offerto per poter offrire il massimo dei servizi agli utenti che sono in viaggio da una città ad un'altra.