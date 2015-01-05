Come scegliere il case giusto per l'iPhone 6

[caption id="attachment_8199" align="alignleft" width="300"] iPhone 6[/caption] L'iPhone 6 case è un costoso pezzo della tecnologia, è anche ben messo e non è particolarmente facile da avere tra le proprie mani, visto anche il prezzo di partenza. Questo smartphone super-sottile è ideale per l'utilizzo non solo personale ma anche lavorativo, anche se il reale problema è che vi è un numero pressoché illimitato di case sul mercato e a quanto pare non sono molto buone. La principale missione quindi, è quella di riuscire a capire quali iPhone 6 case sono migliori per ogni situazione. Se si prova un case che è degno di nota, si può lasciare tranquillamente un commento, inviare una mail, rilasciare un tweet o tanto altro, proprio per far conoscere la propria esperienza a tutti gli utenti sul forum ufficiale dell'azienda. L'iPhone 6 non è un telefono piccolo, certo, non è sovradimensionato come un phablet Android, ma è molto più grande degli iPhone precedenti. Quindi, se si vuole ridurre al minimo la differenza di dimensioni tra il nuovo iPhone e il vostro vecchio dispositivo, si bisogno di un iPhone 6 case molto sottile. Il telefono sarà molto più facile da tenere e teoricamente dovrebbe anche cadere meno, inoltre in ogni caso è meglio che ci sia protezione soprattutto per i graffi o altri problemi del dispositivo.