Molti i giochi Android disponibili per Tablet e Smartphone

Di dispositivi Android ce ne sono di tutte le forme e dimensioni, alcuni dei quali hanno accesso ai giochi di classe desktop e altri che si collegano direttamente al televisore con un gamepad, ma per la maggior parte, soprattutto se si desidera avere grandi giochi, il posto migliore è il Google Play Store. La maggior parte dei giochi sono ottimizzati per funzionare bene indipendentemente dalle dimensioni dello schermo, quindi se siete sportivi e si ha un nuovo telefono Android, è il momento di perdere una giornata sulle ultime news dei giochi per i tablet e smartphone. Una delle prime promesse di mobile gaming, è stata la capacità di esercitare il proprio joystick per muovere i personaggi intorno allo schermo, e per un po' si è trattato di giochi meccanici popolari. Per quelli di corse invece e quelli per tablet, sembravano essere più importanti, mentre l'esperienza è tutt'altro che tale. Terminus prende in considerazione un gioco di rotazione, aggiunge un paio di blaster, e si abbatte un colorato sci-fi paesaggio per sparare i mostri e navigare in una complicata serie di livelli. È possibile disattivare questo se non si vuole apparire come un pazzo mentre si aspetta in coda da qualche parte, o in qualsiasi altro luogo si tratta di un ottimo modo per giocare un gioco divertente.