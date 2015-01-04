HTC Desire Eye, il dispositivo perfetto per i selfie e non solo

[caption id="attachment_9430" align="alignleft" width="300"] HTC Desire Eye[/caption] HTC Desire Eye è sicuramente definito uno degli smartphone più adatti per i selfie, tant’è vero che dispone di una fotocamera di ben 13 megapixel e di un ampio schermo da 5,2 pollici. Quest’ultimo ha inoltre una scocca che è stata creata in policarbonato, quindi molto piacevole al tatto e molto resistente alla polvere, ma anche all’acqua per ben 30 minuti ad una profondità massima di 1 metro. Nonostante questo il connettore USB e il jack audio da 3,55 mm non hanno una chiusura stagna. Il peso è di circa 154 grammi mentre l’altezza è di 151,7 mm, la larghezza di 8,5 mm quindi non è molto comodo da utilizzare con una sola mano. Sul lato destro ovviamente ci sono i tasti per la regolazione del volume, mentre su quello sinistro si ha a disposizione lo slot per la nano SIM e quello per la micro SD. Ci sono in totale tre microfoni mentre sulla parte anteriore si hanno a disposizione due altoparlanti Boom Sound e un LED piccolo per la notifica. Il sistema operativo presente sull’HTC Desire Eye è Android 4.4 KitKat con interfaccia utente Sense 6 e proprio per questo si tratta di un dispositivo molto utile e soprattutto ricco di caratteristiche da scoprire, non resta quindi che acquistarlo.