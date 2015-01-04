Caricamento...

L'iPad Air 2 è il tablet di Apple più innovativo e amato di sempre

Redazione Avatar

di Redazione

04/01/2015

[caption id="attachment_8685" align="alignleft" width="300"]iPad Air 2 iPad Air 2[/caption] L’iPad Air 2 secondo alcune indiscrezioni è il dispositivo Apple migliore della gamma dei tablet. Viene quindi rinnovato per essere reso il più amato, il più utile e il più popolare del mondo, grazie al design ancora più sottile e potente e ad un processore A8X. Inoltre è possibile anche definirlo come un vero e proprio phablet, riuscendo così a conquistare anche un’altra fetta importante del mercato tecnologico. Ha un chip A8Xe una CPU tri – core da 1,5 GHz al quale si possono affiancare 2 GH di memoria RAM. La scheda grafica è invece una PowerVR GK6650, lo storage è invece pari a 16 GB non espandibili. Lo schermo, con 2048 x 1536 pixel con una densità che corrisponde a 264 ppi, ma una delle novità principali è sicuramente il nuovo sistema anti – riflesso. La connessione disponibile è quella Wi – Fi, Bluetooth 4.0, 4G LTE e modulo GPS, inoltre è disponibile anche il modulo NFC ma non sarà possibile impiegare la piattaforma Apple Pay. Il sistema operativo adottato è ovviamente iOS 8 con inclusi gli aggiornamenti ultimati. Non resta altro quindi per chiunque sia interessato che acquistare il nuovo tablet della Apple, ovvero l’iPad Air 2.

