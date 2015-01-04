Samsung Galaxy Tab S 10.5 e le sue specifiche tecniche

[caption id="attachment_9304" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Tab S 10.5[/caption] Il Samsung Galaxy Tab S 10.5 è un top di gamma con la possibilità di poter diventare anche un dispositivo adatto alla sfida con l’iPad Air 2 della Apple. Si tratta quindi di una competizione di alta qualità, e a quanto pare la Samsung ha messo a disposizione ben due tipi di dispositivi tra cui uno con lo schermo da 8,4 pollici e uno da 10,5 pollici. Entrambi avranno un processore octa – core e un sistema operativo basato su Android 4.4.2 KitKat ed in più 3 GB di RAM e una dotazione hardware importante. Bisogna considerare anche che ha a disposizione dell’utente uno slot Micro SD per gli utenti e uno speaker audio di buonissima qualità che è possibile utilizzare anche grazie alle cuffie che hanno un connettore da 3,5 mm. La confezione del prodotto inoltre comprende anche un cavo USB che è un alimentatore soprattutto per caricare o collegare il dispositivo direttamente al computer. Il Samsung Galaxy Tab S 10.5 quindi è uno dei dispositivi pronti per essere amati dagli utenti che ultimamente chiedono di sicuro dei prodotti adatti non solo alle proprie esigenze, ma anche compatibili con tutte le tecnologie che sono presenti sul mercato.