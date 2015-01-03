Tripwolf, l'app perfetta per i viaggi con il proprio smartphone

[caption id="attachment_9423" align="alignleft" width="300"] Tripwolf[/caption] Tripwolf è una delle app più conosciute del momento in quanto è possibile scoprire tantissime destinazioni del mondo, si tratta quindi di una vera e propria guida per i viaggi, dov’è anche possibile pianificare il proprio viaggio grazie agli strumenti presenti all’interno dell’applicazione. C’è anche un’anteprima delle guide che offrono un accesso illimitato a tutte le informazioni turistiche e a tutte le funzioni per ben 12 ore, per avere l’accesso completo a tutto bisogna solo acquistare l’account Premium. Altra caratteristica importante è che riesce a funzionare anche offline, quindi tutte le guide turistiche non hanno necessità di avere una connessione ad internet. Grazie a Tripwolf inoltre è possibile anche avere degli itinerari personalizzati proprio per pianificare al meglio il proprio viaggio dalla propria casa fino a qualsiasi parte del mondo, e soprattutto in qualsiasi momento. Grazie all’app in questione inoltre è possibile anche trovare diversi luoghi d’interesse all’interno delle città da visitare. Chiunque quindi sia interessato, soprattutto perché viaggia molto, non deve fare altro che scaricare l’applicazione del tutto gratuita e nel caso volesse farne uso particolare, non deve fare altro che passare alla versione premium dell’app in questione. Quindi bisogna collegarsi sulla propria pagina del Google Play Store per effettuare il download o l’acquisto.