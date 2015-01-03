Edjing è l'app numero uno per i DJ nel mondo

[caption id="attachment_9421" align="alignleft" width="300"] Edjing[/caption] Edjing è l’app per DJ numero uno al mondo e a quanto pare sono disponibili ben più di 50 milioni di tracce con accesso a SoundCloud e Deezer. È disponibile anche una libreria musicale intelligente con una ricerca globale, una playlist che prepara in anticipo i DJ set per i propri eventi e anche un mondo particolare che consente di creare una pagina con il profilo personale per promuovere il proprio talento. Si può inoltre avere anche uno spazio di archiviazione cloud illimitato per poi accedere ovunque ai propri mixaggi. Quest’app è stata considerata tra le più importanti in quanto non solo è la numero uno del pianeta, ma poiché consente a tutti i dj di far conoscere i propri pezzi creati per avere anche notorietà nel mondo della musica con la console. Gli utenti che posseggono Edjing sono tutti soddisfatti dell’applicazione, tant’è vero che hanno la possibilità anche di poter mixare tantissimi brani presenti su diverse piattaforme. Proprio grazie a queste funzioni si possono aggiungere anche effetti sonori e tanto altro per ottenere un ottimo pezzo. Non resta che scaricare l’applicazione in questione per poi iniziare la propria avventura da DJ sul proprio dispositivo mobile o sul proprio tablet.