Android 5.0 Lollipop sarà presente su Nexus 3?

Secondo alcune indiscrezioni, il sistema operativo Android 5.0 Lollipop è disponibile su Galaxy Note 3, ma solo in via ufficiosa. Il download al momento non è ancora disponibile ed è anche per questo che non si può aver certezza di quanto detto, il tutto è emerso sul forum XDA Developers e probabilmente è basato su un firmware ufficiale ma non ancora finalizzato. Gli utenti esperti però possono anche provare a scaricare la versione di prova anche se non è consigliata come cosa in quanto potrebbe essere danneggiato il sistema. La prima fase di distribuzione è già iniziata per i Samsung Galaxy S5 in alcuni paesi europei mentre l'aggiornamento è ancora atteso per i Note 3 e i Note 4. Il download di Android 5.0 Lollipop pesa 11 GB e la build su cui si basa è la N9505XXUGBNL8, inoltre è consigliato un backup completo per non perdere i propri dati prima dell'installazione, anche se il tutto non dovrebbe essere complicato poiché molto simile agli altri sistemi operativi. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni, in quanto non si hanno ancora certezze riguardo la presenza di questo nuovo sistema operativo sul dispositivo Samsung Galaxy Note 3, dunque c'è bisogno di certezze con un comunicato ufficiale.