Il Lumia 1330 sarà il nuovo Phablet della Microsoft

Lumia 1330 Il Lumia 1330 è un nuovo phablet della Microsoft che è stato annunciato, dovrebbe quindi arrivare dalla Cina e secondo alcune immagini, questo dispositivo avrà un dispositivo da 5,7 pollici che dovrebbe essere annunciato durante il MWC. L'azienda di Redmond non ha però confermato l'esistenza di questo smartphone, quindi le informazioni che ad oggi sono disponibili non possono essere considerate ufficiali ne tanto meno certe, ma ovviamente essendone al corrente si pensa che qualcosa di veritiero, anche un minimo ci debba essere. Si tratta quindi del successore del Lumia 1320 con processore quad core 1,2 GHz Snapdragon 400 e con delle specifiche tecniche rilevanti come: 1 GB di RAM, 32 GB di memoria interna che sarà espandibile grazie a slot Micro SD e una fotocamera frontale da 5 Megapixel anteriore, mentre la posteriore prevede 14 megapixel in PureView. Quindi la Microsoft sta dimostrando continuamente di essere a lavoro, ma soprattutto di essere all'altezza dei mercati attuali. Si vuole quindi irrompere nel mondo della tecnologia per mostrare il suo valore, e questo lo si potrà fare quasi sicuramente con il nuovo Lumia 1330. Si tratta quindi di un anno importante per l'azienda ma per sapere di più bisogna attendere il MWC di Barcellona nei primi giorni del mese di Marzo.