Mega Chat è una nuova piattaforma di comunicazione
di Redazione
02/01/2015
Kit Ditcom proprio in questi giorni dell’inizio del 2015 dovrebbe lanciare la nuova Mega Chat che sfida lo storico Skype. Si tratta di un servizio di messaggistica che offrirà chat e chiamate audio e video, e completamente cifrate. Il fondatore non solo di questa piattaforma, ma anche del servizio hosting Mega, ha svelato alcuni particolari sul suo profilo Twitter facendo anche un ironico saluto al gigante delle chat. Tutto questo è stato svelato subito dopo la presentazione del servizio Mega per poi anticipare a tutti gli utenti questa possibilità e questa nuova funzionalità. Dopo due anni dal lancio sono stati apportati dei miglioramenti e sono state rilasciate anche le app per iOS e per Android, ma anche per la sincronizzazione sui vari sistemi operativi e broswer. Ovviamente il nome Mega Chat non si sa se verrà effettivamente usato o se è solo una base per far comprendere agli utenti il servizio, ed inoltre stando alle richieste del governo, l’azienda dovrà anche fornire i dati e consentire le intercettazioni qualora fosse necessario farlo. La web app intanto pare che non richiederà alcuna installazione di app separate o di plug in, ma ovviamente potrà essere utilizzata con un solo broswer, intanto la versione preliminare è già stata utilizzata da Julian Assange e Edward Snowden.
