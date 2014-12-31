TSMC torna a produrre Chip A9 per Apple
di Redazione
31/12/2014
A quanto pare TSMC ritorna a collaborare con la Apple per i Chip A9, in quanto l’azienda avrebbe migliorato la produzione. C’è stata quindi una vera sorpresa che sicuramente ha reso l’azienda felice di tutto questo. Da anni infatti l’azienda da Cupertino si affida all’assistente sud coreano, anche se si cerca di continuo di allontanarsi in quanto c’è anche concorrenza , tant’è vero che ha iniziato anche delle piccole collaborazioni con altri competitor e partner minori. Nonostante tutto però il lavoro e le produzioni svolte sono sempre state differenti rispetto a quelle fatte con l’azienda sud coreana, tant’è vero che l’azienda Apple non si è detta soddisfatta, decidendo così di far ritornare tra le grazie TSMC. Sicuramente la capacità dell’azienda di produrre Chip A9 con un know how sufficiente per i processi a 14 nanometri è molto importante per la società da Cupertino e proprio per questa ragione pare che si siano riallacciati i rapporti con l’azienda in questione. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni che riguardano appunto la collaborazione e la produzione tra le due aziende, proprio per capire anche come sarà l’organizzazione e di che situazione si parla, soprattutto in ambito della produzione di Chip e altri componenti.
