Samsung Galaxy S6 il nuovo dispositivo Android

Il Samsung Galaxy S6 pare che sia stato scoperto in quanto sono spuntate le prime immagini che mostrano com'è cambiato il design e l'interfaccia del dispositivo. Non è assolutamente come ci si aspetta e le immagini mostrano un dispositivo già funzionante e in tre diverse varianti di colore, il design finale però ancora non si riesce a definire. L'azienda sud coreana pare quindi che stia progettando un dispositivo completamente da zero in quanto il Galaxy S5 non ha avuto le vendite previste e quindi si cerca di attirare ulteriori fan alla gamma. Secondo altre indiscrezioni invece si potrebbe parlare di un display curvo e da una scocca di metallo anche se si sostiene che possano arrivare anche altre novità. La presentazione del Samsung Galaxy S6 dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2015, quindi forse anche a gennaio e sul mercato sarà disponibile con un display da 5,2 o 5,5 pollici a risoluzione Quad HD e un processore a 64 bit Qualcomm Snapdragon 810 ed infine anche 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile ovviamente grazie allo slot Micro SD. La fotocamera frontale invece è di 5 megapixel mentre quella posteriore potrebbe essere di ben 16 o 20 megapixel.