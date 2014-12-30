Samsung Galaxy Alpha, c'è lo stop alla produzione

[caption id="attachment_9363" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Alpha[/caption] Il Samsung Galaxy Alpha pare che avrà uno stop della produzione, in quanto gli esperti coreani hanno suggerito di effettuare questo per poi dedicarsi già da febbraio 2015 alla produzione del Galaxy A5. Quindi il dispositivo in questione sarà prodotto solo ed esclusivamente fino alla fine dei componenti a disposizione. Questa strategia è stata effettuata cambiando quella precedente in quanto si è cercato di dare maggiore importanza ai dispositivi di fascia medio bassa, ma anche grazie ad una legge approvata dal governo locale per rendere più trasparente i prezzi di mercato e non solo. Sicuramente il Samsung Galaxy Alpha è considerato uno dei dispositivi migliori presenti sul mercato, con un design con appeal ma ovviamente ci sono anche alcuni difetti importanti come ad esempio la durata della batteria, e quindi il prezzo pieno del dispositivo scoraggia gli utenti che vogliono acquistarlo, spingendoli poi a dirigersi verso altri dispositivi top di gamma. Lo smartphone offre una scocca in metallo e un comparto hardware vicinissimo a quello del Galaxy A5 con uno schermo 4,7 pollici e una risoluzione HD 720p e un processore octa – core Exynos 5430, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna con batteria da 1860 mAh e fotocamera posteriore da 12 megapixel e un sistema operativo Android KitKat 4.4.4. A breve sarà anche disponibile il dispositivo con la scocca in vera pelle di coccodrillo.