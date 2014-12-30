Android 5.0.1 Lollipop confermati i bug, si cerca una soluzione

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.1 Lollipop[/caption] Android 5.0.1 Lollipop pare che abbia confermato dopo alcuni test, la presenza di un bug della RAM. Tutto questo è stato causato dopo l’aggiornamento di sistema e a quanto pare ce ne vorrà un altro per risolvere il problema in questione. Un esempio potrebbe essere soprattutto il refresh della schermata principale o il blocco causale delle applicazioni in esecuzione. Sicuramente un problema principale riguarda l’utilizzo della RAM su smartphone e su tablet e quindi questo è il prezzo che si deve pagare per disporre subito delle nuove funzioni dei sistemi operativi. A confermare tutto questo è l’AOSP Issue Tracker e i device in ballo sono proprio i Nexus 4, i Nexus 5 e Nexus 7. La componente responsabile di questo pare che sia stata individuata da System_server e collegata all’accensione e allo spegnimento del display. Il gruppom Mountain View quindi ha etichettato tutto questo come FutureRelease dichiarandosi al lavoro per trovare una soluzione al problema. L’unica cosa che resta è quella di attendere ulteriori notizie da parte dell’azienda di Google che appena avrà a disposizione un aggiornamento di Android 5.0.1 Lollipop per risolvere il tutto, lo renderà noto per tutti gli utenti che stanno riscontrando queste problematiche. Quindi non resta altro che attendere ulteriori notizie.