Samsung Galaxy A7, a gennaio sarà inserito sul mercato

di Redazione

30/12/2014

samsung-galaxy-a3-a7Il Samsung Galaxy A7 secondo le ultime indiscrezioni pare che sarà prodotto in modo più sottile, ma il lancio potrebbe avvenire il 14 gennaio. Si tratta probabilmente di un dispositivo più sottile di tutta la serie e avrà come sistema operativo Android 4.4 KitKat e non più la versione recente Android 5.0 Lollipop. In altre parti del mondo è già sul mercato ma sicuramente quando raggiungerà tutto il mondo, si parlerà di tutto in un annuncio in via ufficiale da parte della società. La scocca a quanto pare sarà di 150,9 x 75,9 x 6,3 mm con un display di 5,5 pollici e una risoluzione pari a 1920 x 1080 pixel. Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche pare che si parla di un processore octa – core Qualcomm Snapdragon 615 da 1,5 GHz e un’architettura a 64 – bit, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore del Samsung Galaxy A7 è di 13 megapixel mentre quella frontale è da 5 megapixel, inoltre la connettività è disponibile in modalità LTE. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo a questo dispositivo che a metà di gennaio potrebbe rivoluzionare il mercato degli smartphone e della tecnologia.
