App Store, niente regali per gli utenti quest'anno

[caption id="attachment_9392" align="alignleft" width="300"] App Store[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni degli utenti, l’App Store non ha effettuato nessun regalo per i suoi utenti nel 2014. Quindi la tradizionale promozione della Apple è stata abbandonata dalla società da Cupertino ma non si conoscono ancora le reali motivazioni. Tutto questo quindi ha portato ad una vera e propria delusione da parte degli utenti appassionati, che attendevano da tempo questo periodo per avere dei regali presenti all’interno dello store della mela morsicata. Nessuno conosce i reali motivi di questo abbandono ma ormai le date delle feste sono state superate e quindi sembra inutile sperare ancora. Queste promozioni presenti sull’App Store in passato hanno avuto molto successo e proprio questo pare che sia uno dei motivi che abbiano spinto gli utenti a passare al sistema operativo iOS. Questo piccolo ma grande cambiamento per gli appassionati quindi, ha suscitato del malcontento anche se c’è da dire che gli sviluppatori rilasciano di continuo degli sconti per gli utenti qualora vogliano usufruire di particolari applicazioni. Intanto però non resta che attendere una spiegazione ufficiale da parte della Apple, anche se non si sa se a questo punto avverrà oppure no.