Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

L'Apple Watch è uno dei dispositivi che anche se ancora non è uscito, è già sulla bocca di tutti e a quanto pare sono anche già sorti i cloni che son stati presentati anche al CES 2015. Ovviamente questi dispositivi sono limitati, non hanno la stessa funzione degli originali, infatti per quanto il prezzo possa essere comunque conveniente si tratta sempre di dispositivi con funzionalità limitate, che non danno il massimo come l'originale. I device cloni quindi si aggirano intorno ai 27 dollari o poco più e quelle poche funzioni presenti riescono però a far cadere un utente poco attento a tutto ciò che c'è sui vari dispositivi. Praticamente i falsi hanno solo la funzione di dover far affermare uno status symbol degli utenti che devono mostrare di essere in possesso di uno dei device più innovativi del momento. Ovviamente non si tratta di un vero e proprio Apple Watch quindi, in fin dei conti se si vuole entrare nel mondo della tecnologia avanzata, questo non è il bigliettino adatto. Non resta altro quindi che attendere ulteriori notizie per poi scoprire come avverrà l'inserimento sul mercato ma soprattutto la reazione di Apple a questa sorta di copia del proprio device appena prodotto.