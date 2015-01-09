Google perde il 4% degli utenti a causa di Firefox

[caption id="attachment_9382" align="alignleft" width="300"] Google Plus[/caption] Secondo le notizie che riportano le ultime indiscrezioni, Google pare che si sia fermato sul mercato a causa del concorrente Firefox. Nel mercato degli Stati Uniti infatti questa piattaforma ha perso ben il 4 %, passando ad una percentuale di 75% rispetto a 79% precedente. La causa di tutto questo deriva appunto da Mozilla che ha spostato il proprio motore di ricerca da Google a Yahoo, facendo quindi accordi differenti e portando di conseguenza ad un calo per la Mountain View. Quindi tutti gli utenti che non hanno scelto manualmente il proprio broswer si sono ritrovati con Yahoo al posto di Google, facendo scendere così anche le percentuali di utilizzo. Si tratta sicuramente di un danno ma bisogna anche ammettere che questi cambiamenti derivano soprattutto dagli accordi di Marketing e Advertising tra le aziende e magari con questo cambiamento la partnership tra Mozilla e Yahoo avrà sicuramente dato frutti positivi. Bisogna però ricordare che Google nonostante tutto resta un gigante dei motori di ricerca e sicuramente troverà il modo di recuperare o anche di superare in piena regola questo problema, magari adottando diverse strategie. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo alle percentuali e anche di altri fattori.