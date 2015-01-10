Charlie Hebdo aiutato da Google e da Apple dopo la tragedia

[caption id="attachment_9475" align="alignleft" width="300"] Charlie Hebdo[/caption] Charlie Hebdo è una testata francese che ha subito un attacco da parte di estremisti islamici a causa di una vignetta satirica nei confronti di Maometto. Ad oggi si ha un bilancio di ben 12 morti tra cui anche il direttore del giornale e così Google ha voluto prender parte ad un Fondo per l’Innovazione Digitale nella stampa che consente di dare un aiuto. Il fondo per l’innovazione digitale è stato già costruito tempo fa in Francia per porre fine alla battaglia legale che stava attraversando la testata e a quanto pare tutto è andato per il verso giusto. Ad oggi saranno messi ben 250 mila euro a disposizione e Ludovic Blecher, direttore del Google IPWA Fund For Digital Innovation ha rilasciato delle importanti dichiarazioni. Eccole di seguito: “Rappresentiamo una risorsa per la stampa. Dobbiamo far sì che possano scrivere, anche quando non siamo d’accordo, è una questione di libertà d’espressione. Il fondo sta cercando il modo di fornire supporto finanziario a Charlie Hebdo. Stiamo lavorando per trovare una soluzione eccezionale ad una situazione eccezionale. Il ruolo del fondo è quello di aiutare gli editori. Noi facciamo la nostra parte, stiamo prendendo in considerazione le problematiche tecniche”. Oltre a Google inoltre ha partecipato al fondo anche l’azienda da Cupertino, ovvero la Apple.