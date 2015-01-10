LG G Flex 2 presentato al CES 2015

[caption id="attachment_9477" align="alignleft" width="300"] LG G Flex 2[/caption] Le ultime news dal mondo LG riportano che il dispositivo LG G Flex 2 ha un display curvo di seconda generazione e a quanto pare è stato anche presentato al CES 2015. Si tratta di un prodotto sudcoreano che è equipaggiato proprio come detto in precedenza da un display curvo da 5,5 pollivi in Full HD e ha un processore octa – core Qualcomm Snapdragon 810 affiancato poi da una GPU Ardeno 430 e 3 GB di RAM. Questi ultimi quindi sono utilissimi soprattutto per gestire tutte le applicazioni, soprattutto quelle più esigenti, altra caratteristica è anche quella del Self Healing che consente di riparare i graffi che si presentano sulla cover posteriore in meno di 10 secondi. Quindi si tratta di un processo che avviene ancora più velocemente rispetto al modello precedente. Non resta altro quindi che scoprire di più e acquistare il prodotto LG G Flex 2 che sicuramente renderà felici tutti gli utenti che hanno intenzione di provarlo, e non solo grazie all’autoriparazione, ma anche grazie alle caratteristiche tecniche che offre per l’utilizzo. Quindi pare proprio che l’azienda coreana abbia fatto centro nel mondo della tecnologia e non solo, ma anche nel cuore di tutti gli utenti.