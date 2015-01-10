Nokia N1, finita la scorta di 20 mila unità in soli 4 minuti

[caption id="attachment_9479" align="alignleft" width="300"] Nokia N1[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, il Nokia N1 pare abbia già fatto il suo sold out in Cina, infatti le scorte di 20 mila unità pare che siano finite in soli 4 minuti. Quindi tutti gli utenti sono accorsi per l’acquisto del nuovo tablet. Il prezzo del dispositivo si aggira intorno ai 257 dollari e pare che potrebbe anche battere dei record rispetto ad altri partner locali. Ci sono però ancora utenti che sono in attesa dell’acquisto dei tablet , ma c’è da dire che la cosa che lo differenzia assolutamente degli altri dispositivi che hanno come sistema operativo Android 5.0 Lollipop, quest’ultimo ha un design molto simile al primo iPad mini, ed ha anche lo stesso schermo da 7,9 pollici ma ovviamente le caratteristiche sono superiori. Inoltre si parla anche di un display protetto da Gorilla Glass 3 e di un hardware che include un processore Intel Atom Z3580 a 2,3 GHz, ben 2 GB di RAM LPDDR3 e 32 di memoria flash con due fotocamere quindi quella posteriore da 8 megapixel e quella frontale da 5. La batteria invece è da 3500 mAh e ha una porta micro USB Type – C. La connettività ovviamente è con 3g e 4G LTE, Wifi e Bluetooth 4.0.