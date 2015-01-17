Samsung Galaxy Note 4, ecco le caratteristiche del phablet
17/01/2015
[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption] Finalmente sono disponibili le prime foto del Samsung Galaxy Note 4 che è un phablet con il sistema operativo Android 4.4 KitKat integrato. Secondo le caratteristiche evidenziate dalla scheda tecnica, pare che ci sia a disposizione un display da 5,7 pollici Quad HD con una risoluzione da ben 2560 x 1440 pixel con il quale è anche possibile interagire con le dita oltre che l’apposito pennino situato nel dispositivo. Ovviamente quest’ultimo si tratta di un oggetto in dotazione. Il processore è qualcomm Snapdragon 805 da 2,7 GHz e una GPU Ardeno 420 da 600 MHz, 3 GB di RAM e una memoria interna che varia tra 32 e 64 GB. Quest’ultima però è anche espandibile grazie alla micro SD fino a 64 GB. La fotocamera infine pare che sia da ben 16 megapixel, ovviamente per quanto riguarda quella posteriore, mentre quella frontale è dotata di ben 3,7 megapixel. All’interno del Samsung Galaxy Note 4 è disponibile anche un nuovo tipo di lettore di impronte digitali, e di un sensore di raggi UV. Il dispositivo in questione è disponibile in ben 4 colorazioni tra cui i classici bianchi e neri per poi passare a quelli diversi che sono i rosa e quelli color oro, si tratta quindi di una vasta scelta per gli amanti dei dispositivi phablet.
