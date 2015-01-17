Samsung Galaxy S6 avrà un lettore delle impronte digitali

[caption id="attachment_8888" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni il Samsung Galaxy S6 sarà un nuovo lettore delle impronte digitali con touch – based. Il pulsante home quindi avrà una dimensione più grande rispetto ai modelli precedenti. Si tratta quindi del primo nuovo dispositivo che avrà questo tipo di lettore, molto simile a quello della concorrenza fatta da Apple e presente sui dispositivi dal 5S in poi. Quindi lo sblocco dello schermo sarà possibile grazie ad un semplice tocco, e per di più l’esperienza potrà essere migliorata. Inizialmente si sono avuti problemi per la piccola dimensione del tasto centrale e quindi ad oggi si è deciso che sul nuovo dispositivo Samsung Galaxy S6, si avrà a disposizione un tasto home molto più grande, dove finalmente la lettura delle impronte digitali potrà essere più semplice e veloce. Per quanto riguarda invece il lato software pare che ci saranno delle nuove funzioni, legate ovviamente soprattutto al riconoscimento per l’accesso alle app e non solo, ma anche ai vari metodi di pagamento. Sul sito inoltre è stata anche scoperta una nuova caratteristica, quella che riguarda lo schermo che sarà di 1440 x 2560 megapixel. Le altre specifiche tecniche intanto riguardano il processore che sarà Snapdragon 810 / Exynos 7420 e i GB di RAM pari a 3 e 32, 64 e 120 per la memoria interna. La fotocamera sarà di ben 16 o 20 megapixel.