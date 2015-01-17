Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S6 avrà un lettore delle impronte digitali

Redazione Avatar

di Redazione

17/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8888" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy S6[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni il Samsung Galaxy S6 sarà un nuovo lettore delle impronte digitali con touch – based. Il pulsante home quindi avrà una dimensione più grande rispetto ai modelli precedenti. Si tratta quindi del primo nuovo dispositivo che avrà questo tipo di lettore, molto simile a quello della concorrenza fatta da Apple e presente sui dispositivi dal 5S in poi. Quindi lo sblocco dello schermo sarà possibile grazie ad un semplice tocco, e per di più l’esperienza potrà essere migliorata. Inizialmente si sono avuti problemi per la piccola dimensione del tasto centrale e quindi ad oggi si è deciso che sul nuovo dispositivo Samsung Galaxy S6, si avrà a disposizione un tasto home molto più grande, dove finalmente la lettura delle impronte digitali potrà essere più semplice e veloce. Per quanto riguarda invece il lato software pare che ci saranno delle nuove funzioni, legate ovviamente soprattutto al riconoscimento per l’accesso alle app e non solo, ma anche ai vari metodi di pagamento. Sul sito inoltre è stata anche scoperta una nuova caratteristica, quella che riguarda lo schermo che sarà di 1440 x 2560 megapixel. Le altre specifiche tecniche intanto riguardano il processore che sarà Snapdragon 810 / Exynos 7420 e i GB di RAM pari a 3 e 32, 64 e 120 per la memoria interna. La fotocamera sarà di ben 16 o 20 megapixel.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Z1, il nuovo dispositivo con sistema operativo Tizen

Articolo Successivo

Samsung Galaxy Note 4, ecco le caratteristiche del phablet

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 sono alla frutta

Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 sono alla frutta

07/09/2018

Samsung Galaxy S6, update a sorpresa

Samsung Galaxy S6, update a sorpresa

24/07/2018

Samsung Galaxy S6, arrivano brutte novità

Samsung Galaxy S6, arrivano brutte novità

04/04/2018