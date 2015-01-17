Samsung Z1, il nuovo dispositivo con sistema operativo Tizen

[caption id="attachment_9489" align="alignleft" width="300"] Samsung Z1[/caption] Il Samsung Z1 a quanto pare è uno dei primi smarthone che sono equipaggiati con sistema operativo Tizen che possiede ovviamente la nuova versione 2,3. A debuttare sul mercato quindi potrebbe essere il promo dispositivo della casa sud coreana che ha dato il via alla commercializzazione al prezzo di 5700 rupie, ovvero circa 78 euro. Le specifiche tecniche del dispositivo pare inoltre che lo stiano posizionando in una delle fasce entry – level del mercato anche se ha comunque un display da 4 pollici e una risoluzione da 800 x 400 megapixel. Altre caratteristiche riguardano sicuramente anche il processore che è dual core da 1,2 GHz, con 768 MB di RAM e una memoria interna da ben 4 GB che è anche espandibile grazie all’apposito slot per la micro SD. Le fotocamere del Samsung Z1 inoltre sono da 3,1 megapixel e VGA, ed infine pare che sia disponibile per tutti gli utenti anche una porta micro – USB 2.0 che consentirà di collegare il dispositivo a qualsiasi altro oggetto ma altra cosa da aggiungere è senza dubbio anche la presenza della batteria che è di 1500 mAh. Non resta altro quindi che attendere ulteriori notizie riguardo questo fantastico dispositivo che con un prezzo accessibile può regalare soddisfazioni.