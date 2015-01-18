Skype, disponibile la nuova versione beta per iOS

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"] Skype[/caption] Skype è una delle applicazioni di mesaggistica più utilizzate nel mondo e a quanto pare, la versione per iOS potrebbe inserire un beta tester. E’ stato deciso dalla Microsoft che l’applicazione potrebbe consentire agli utenti di testare le versioni preliminari per i dispositivi dotati di iOS come sistema operativo. Sarà possibile quindi ammirare il tutto prima del lancio ufficiale con lo scopo di poter rendere l’iniziativa positiva per poi ricevere anche molti feedback positivi per l’applicazione. La Redmond quindi ha deciso di rilasciare la versione 5.9 che introduce una maggiore velocità e anche l’avvio di una chiamata più rapida e l’invio di messaggi. Per effettuare l’iscrizione al programma bisogna essere maggiorenni e avere anche un account Microsoft, bisogna poi compilare il form e inserire le proprie informazioni. Dopo aver installato la versione preliminare di Skype l’utente dovrà poi rilasciare la propria opinione tramite un feedback che poi sarà rilasciato all’azienda per segnalare l’uso ma anche i pareri di coloro che lo utilizzano. Queste segnalazioni sono soprattutto importanti per scoprire anche la presenza di errori o bug, ma anche per migliorare la qualità del sistema. Non resta altro quindi che scaricare l’app e iniziare a usufruire della beta version.