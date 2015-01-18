Samsung Orbis lo smartwatch della casa sud coreana

[caption id="attachment_9496" align="alignleft" width="300"] Samsung Orbis[/caption] Samsung Orbis è uno dei nuovi dispositivi smartwatch della casa sud coreana e a quanto pare ci saranno dei dettagli importanti su quest’ultimo, come ad esempio il pulsante di accensione o l’anello ruotante che consentirà di poter eseguire diverse operazioni, soprattutto durante lo scatto di una foto poiché si potrà regolare lo zoom. L’orologio in questione è basato su Tizen che ormai è diventato uno dei sistemi operativi preferiti dalla casa produttrice coreana. Secondo le ultime indiscrezioni, il Samsing Orbis potrebbe avere una corona digitale e anche un anello ruotante, come è stato svelato già in precedenza da un brevetto del 2013. Questa decisione però pare che sia stata copiata dall’Apple Watch ma nonostante tutto le funzionalità sono completamente differenti rispetto all’utilizzo che si può fare nel momento in cui si acquista il gioiellino della casa da Cupertino. La Samsung quindi distribuirà anche un SDK per poter poi consentire a tutti gli sviluppatori di sfruttare al massimo le caratteristiche e le funzioni dell’anello all’interno delle applicazioni che saranno prodotte per il Samsung Orbis. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni a riguardo per poi scoprire se questi piccoli cambiamenti all’interno dei dispositivi posson portare ad esperienze positive o meno, anche se così sicuramente sarà.