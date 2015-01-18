HTC One M9, il nuovo dispositivo presentato all'MWC 2015

[caption id="attachment_9119" align="alignleft" width="300"] HTC One M9[/caption] HTC pare che annuncerà il suo nuovo dispositivo HTC One M9 al MWC 2015 che si terrà a Barcellona agli inizi di marzo. Lo smartphone in questione potrebbe essere basato su un sistema operativo Android 5.0, e si tratterà sicuramente di un dispositivo di alta fascia, che si rivelerà il successore dell’attuale M8. La presentazione ufficiale quindi avverrà proprio il giorno di apertura dei MWC 2015 a Barcellona e questa è stata una scelta fatta e approvata da tutte le aziende che hanno lavorato intorno alla produzione di questo dispositivo. Non si hanno ancora delle informazioni certe, l’unica cosa che comunque si riesce a vedere è che il dispositivo in questione potrebbe regalare ottime esperienze soprattutto sul campo della fotografia in quanto potrebbe esserci la presenza di una fotocamera con uno zoom ottico e una fotocamera frontale con Ultra Pixel come quella già presente nei fratelli Desire 826. Altre caratteristiche probabili dell’HTC One M9 potrebbero essere lo schermo di ben 5 pollici con una risoluzione Full HD e un processore Qualcomm Snapdragon 810, 3 GN di RAM, Wi – Fi, modulo Bluetooth 4.1 e modulo LTE. Come detto in precedenza il sistema operativo è Android 5.0 Lollipop che sarà affiancato dalla versione 7.0 dell’interfaccia Sense. Non resta che attendere la presentazione.