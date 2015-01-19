Outlook subisce un attacco ai server Cinesi

[caption id="attachment_7247" align="alignleft" width="300"] Outlook per Android[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare che Outlook sia stato attaccato e il responsabile potrebbe essere un’agenzia governativa cinese. Si tratta di un attacco MITM ed è stato verificato e confermato da alcuni test che sono stati fatti per comprendere la situazione in atto. Per quanto riguarda invece la versione web, quindi non ciò che riguarda i client desktop e mobile, non sono stati rivelati dei problemi. Secondo alcune testate tutto questo è stato fatto per poter intercettare poi tutti i servizi di comunicazione che non possono essere controllati direttamente dalla Cina. L’attacco inoltre è stato effettuato con un certificato emesso dal CNNIC, il problema è stato scoperto in quanto Outlook cercava di continuo di scaricare messaggi di posta, ma è stato visualizzato un quadro client che faceva comprendere di aver alcuni problemi, soprattutto che riguardano l’identità del server. Infatti gli utenti che ne fanno utilizzo nel momento in cui hanno cliccato sul pulsante continua, hanno trovato questa schermata credendo che si trattasse di un problema di connessione ma a quanto pare non è assolutamente così. Ovviamente tutti coloro che sono stati coinvolti quindi Microsoft, Google, Apple ecc ecc hanno cercato di capire e di risolvere al più presto la questione, cercando anche di avere più protezione.