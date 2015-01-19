OnePlus One, a breve il nuovo dispositivo sarà in commercio

[caption id="attachment_8509" align="alignleft" width="300"] OnePlus[/caption] OnePlus One a breve sarà in vendita e a quanto pare sarà possibile anche già acquistare il dispositivo senza avere necessariamente un invito. Nel frattempo però sono emersi dei rumors che riguardano questo tipo di smartphone e a quanto pare si tratta proprio del miglior dispositivo Android in commercio, nonostante la qualità non altissima dei componenti hardware. Il prezzo di acquisto però è inferiore rispetto a quello degli altri smartphone di alta fascia e a quanto pare l’azienda cinese aveva anche promesso di eliminare la sezione inviti e così è stato ovviamente, in quanto tutti gli utenti potranno finalmente acquistare il dispositivo senza dover attendere necessariamente un invito. Ovviamente l’alternativa è quella di partecipare a dei contest e promozioni organizzate stesso sul form One Plus One, su Twitter, Facebook e Google plus. Il dispositivo ha uno schermo full HD da 5,5 pollici e ha anche un processore quad core Snapdragon 801 da 2,5 GHz e 3 GB di RAM, 16 e 64 GB di memoria interna e una fotocamera posteriore di ben 13 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel. La connessione è in modalità LTE, Wi – Fi e il Bluetooth, inoltre c’è anche il GPS, NFC e altri sensori utili.