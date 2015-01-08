Presentato al CES 2015 uno smartwatch LG con WebOS

[caption id="attachment_9462" align="alignleft" width="200"] WebOS[/caption] Al CES 2015 è stato presentato anche lo smartwatch della LG con WebOS, a far scoprire il tutto è stato Android Central. Quindi tutte quelle voci che riguardavano la nascita di un dispositivo intelligente, erano vere ma soprattutto pare che la sostituzione della piattaforma Google Wear per il 2016 non sarà sostituito in quanto la LG sta lavorando per un primo dispositivo per avere una piattaforma sviluppata da Palm. Ovviamente scoperto tutto questo non significa che il dispositivo sia già pronto per essere mandato sul mercato, ma è comunque un segno positivo in quanto pare che l’azienda stia lavorando per la nuova linea. Lo smartwatch che è stato visto al CES 2015 era perfettamente funzionante e lavorava già su WebOS, quindi potrebbe anche debuttare al più presto se gli sviluppatori riescono a terminare il tutto. Lo smartwatch in questione avrà una tecnologia NFC e sarà prodotto in collaborazione con Audi, in più avrà anche una cassa realizzata in acciaio inossidabile e un vetro zaffiro, sarà resistente all’acqua e in più è dotato di un processore Qualcomm MSM8626, quindi uno Snapdragon 400. Non resta quindi che acquistare il dispositivo nel momento in cui sarà inserito sul mercato per avere delle poi delle idee precise.