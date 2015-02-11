Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

[caption id="attachment_9452" align="alignleft" width="300"] Apple Watch[/caption] L’Apple Watch è stato menzionato in precedenza durante la presentazione dei nuovi smpartphone della società da Cupertino, e secondo alcune indiscrezioni a breve avrà una sua presentazione con il nuovo MacBook. Tim Cook ha inoltre annunciato in occasione della conferenza di Gold Sachs che il dispositivo in questione può cambiare la vita delle persone e rivoluzionare un intero settore. Il CEO di Apple sa che il dispositivo è già apprezzato nonostante ci sia un alone di mistero, soprattutto riguardo le funzionalità, e quindi proprio per questo sta mantenendo la calma, ma non solo, sta anche cercando di tenere ben calda l’attenzione degli utenti sul dispositivo. Queste le parole rilasciate da Tim Cook riguardo l’Apple Watch: “Se si pensa al settore degli MP3, non siamo stati la prima compagnia ad aver prodotto un lettore MP3. Non erano però molto sfruttati. Erano fondamentalmente difficili da usare: l’interfaccia utente era pessima, serviva una laurea per utilizzarla. Non erano memorabili. Ritengo la categoria degli smartwatch molto simile. Vi sono molti oggetti che vengono chiamati smartwatch, ma non sono sicuro così si possa chiamare nessuno di essi. Non ve n’è stato uno solo che abbia cambiato il modo con cui le persone vivono le loro vite. In Apple, questo è il nostro obiettivo: vogliamo cambiare il modo con cui vivi la tua vita”.