YouTube si potrebbe aggiornare con la funzione Radio

Secondo alcune indiscrezioni pare che Google stia sperimentando la funzionalità Radio su YouTube, una delle piattaforme streaming più utilizzate del momento. Si tratta quindi di una nuova evoluzione che permetterà anche di avere una marcia in più in quanto fino ad oggi si è avuta solo la possibilità di ascoltare musica caricata da altri utenti e non di poter ascoltare invece i programmi radio in diretta. Nei mesi scorsi è stato già presentato il servizio Music Key e presto quindi si potrà parlare anche di quello Radio anche se le conferme non sono ancora arrivate riguardo questa funzione. C'è inoltre una breve descrizione riguardo al servizio che Google potrebbe offrire ai suoi utenti ecco quanto si evince: "Prova una YouTube Radio. La stazione radio non-stop basata sul video corrente. Puoi mettere "mi piace", "non mi piace" o saltare i video così da personalizzare la Stazione Radio in base ai tuoi gusti". Probabilmente questa nuova funzionalità di YouTube potrebbe essere presentata all'evento che si terrà il 28 e il 29 maggio, ovvero il Google I/O 2015, dove ogni tipo di tecnologia sarà presentata dall'azienda in questione e non solo agli sviluppatori ma anche a tutti gli utenti realmente interessati. Si attendono quindi notizie ufficiali.