Moto 360, uno dei grandi dispositivi smartwatch sul mercato

[caption id="attachment_7962" align="alignleft" width="300"] Moto 360[/caption] Lo smartwatch Android Wear leader è senza dubbio il Moto 360, secondo alcuni dati quindi, il dispositivo della Motorola può guidare il mercato. Altri dati positivi sono stati avuti anche da LG e Pebble ma secondo alcune indiscrezioni la Samsung è il leader assoluto del settore. Secondo le statistiche infatti l’azienda sud coreana è molto avanti grazie alla vasta scelta di dispositivi, mentre il Moto 360 è molto più popolare perché ha un solo dispositivo e sta anche avendo un ottimo successo, anche se comunque bisogna tener conto che non sempre la Motorola è riuscita a tener testa alle vendite. Il prezzo del dispositivo è di 250 euro e può essere acquistato in Italia anche tramite il Google Play Store. Ci sono poi anche altri dispositivi sul mercato che hanno comunque raggiunto una buona somma come ad esempio l’LG con il G Watch, G watch R, poi il Tizen della Samsung, il Pebble e tanti altri ancora. Si parla quindi di un mercato basato sulla tecnologia wear che sta comunque avendo un grosso successo, e non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni da parte delle aziende produttrici, per scoprire soprattutto se ci saranno altri dispositivi in produzione da poter aggiungere al catalogo.