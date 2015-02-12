Google I/O 2015 si terrà il 28 e il 29 maggio

[caption id="attachment_7764" align="alignleft" width="300"] Google[/caption] Google I/O 2015 è uno degli eventi più attesi dell’anno e a quanto pare il nuovo convegno si terrà tra il 28 e il 29 maggio. Si tratta di un evento dedicato agli sviluppatori ma anche a tanti utenti amanti della tecnologia, è stato già aperto il sito ufficiale con tutte le informazioni che possono essere utili per gli eventi in programma dei giorni. L’annuncio è stato dato da uno dei volti più importanti del settore e dell’azienda, ovvero da Sundar Pichai, che ha condiviso sulla piattaforma Google + un pensiero. Ecco le sue parole: “Sono entusiasta di annunciare che le date ufficiali per il Google I/O di San Francisco sono 28 e 29 maggio 2015. Sia che vi unirete a noi di persona, online in diretta oppure attraverso un evento locale, stiamo preparando tutto per condividere i nostri nuovi progetti con la community globale di sviluppatori”. Inoltre è emerso che sarà possibile seguire l’evento anche comodamente da casa di fronte al proprio computer in quanto, c’è anche la funzione streaming che consente di guardare comodamente da casa tutto ciò che accade e tutte le novità più importanti dell’evento in programma. Non resta altro che attendere le date dell’evento per sapere di più.