Dropbox introduce nuove funzioni per Gmail

Dropbox è una piattaforma molto utilizzata soprattutto dai clienti business e a quanto pare c'è una versione per Gmail che consente anche il file saring con Chrome. Quindi è stato rilasciato un add – on per Chrome che consente poi di inserire i messaggi e i link che poi portano ai file che sono conservati sullo spazio del cloud. Da tempo la piattaforma offre la possibilità di condividere i link ai file e questo è molto utile soprattutto in ambito lavorativo. Dopo aver poi installato il brosce Chrome, tutti gli interessati potranno aggiungere alle proprie email tutti i documenti e le immagini e non solo, quindi tutto quello che è presente sul cloud. Add one è molto semplice, infatti nella finestrella della parte inferiore della casella messaggio c'è un pulsante tra invia e quello che attiva e disattiva le opzioni. Il pulsante sarà visibile con il simbolo Dropbox e una volta cliccato su questo si potrà scegliere il file da aggiungere alla schermata del messaggio di Gmail. Per trovare però più velocemente il contenuto si può sfruttare la tool di ricerca oppure nell'elenco dei file recenti, non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo, per poi trarre delle conclusioni e conoscere anche le recensioni.